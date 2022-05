Sine Manaus oferece 60 vagas para eletricista e outras 312 em diversas áreas

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 372 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (23).

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis ou receber orientação de Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, 1.272, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul e no shopping Phelippe Daou, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Vagas ofertadas para esta segunda-feira:



Vagas Novas – 35



1 vaga – Auxiliar de Logística

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo planejamento, organização e execução do armazenamento de mercadorias, desde o ponto de origem até o destino.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E”;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



4 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a desossa, limpeza e embalagem de carnes e fazer a montagem do balcão.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



3 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a desossa, limpeza e embalagem de carnes e fazer a montagem do balcão.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



2 vagas – Recepcionista de Hotel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, Check-in e Check-out, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente de Recursos Humanos

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Recursos Humanos, Administração, Contabilidade ou Economia;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter sólido conhecimento nas rotinas de Recursos Humanos e Administrativas e certificado Pacote Office avançado;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de Recursos Humanos, Administração, Finanças e Logística, atender fornecedores e clientes, entre outras atividades inerentes à função

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Mecânico a Diesel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A/B”; Certificados NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade), NR-35 (Trabalho em Altura) e SEP atualizados; Ter disponibilidade para viagens e realizar serviços aos finais de semana;

Atividades – executar manutenções preventivas em grupos geradores com troca de óleo e filtros; Limpeza geral do equipamento e sala de máquina; Auxiliar na montagem, desmontagem e substituição de peças; Auxiliar em consertos mecânicos nas partes mais simples e demais atividades correlatas a função.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Gerente de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando superior em Logística ou técnico em Logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em vendas de materiais de construção;

Atividades – sólido conhecimento em cotação de materiais de construção; Negociações com fornecedores; Conhecimento em material de construção; Orientar os vendedores; Acompanhar o andamento das entregas com o setor de expedição; Acompanhar tudo que for sobre a venda do cliente e da equipe sob o seu comando; Conhecimento em pacote Microsoft Office.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Comprador

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando superior em Logística ou técnico em Logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em vendas de materiais de construção e curso de pacote Microsoft Office;

Atividades – sólido conhecimento em cotação de materiais em construção civil, negociações com fornecedores, pesquisa e análise de custos para efetivação da compra, acompanhar o tempo de entrega da mercadoria, do momento do pedido até a finalização do processo de compra e outras atividades

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos de um estabelecimento; Controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Sul de Manaus;

Atividades – auxiliar no preparo das refeições, sobremesas, lanches, entre outros. Manter a ordem e a limpeza da cozinha, procedendo a coleta e a lavagem das bandejas e talheres.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Cozinheira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar cardápios e elaborar o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Gerente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter os cursos de pacote Microsoft Office nível avançado;

Atividades – liderar equipe para alcance de resultados; Gerenciar demandas operacionais e administrativas; Coordenação e organização de equipe e atendimento.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Coordenador Pedagógico

Escolaridade – ensino superior completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanhar professores da educação infantil e fundamental a desenvolver e acompanhar atividades pedagógicas. Acompanhar o desenvolvimento de atividades educacionais dentro do currículo pedagógico junto a BNCC.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



2 vagas – Motorista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Curso de Direção Defensiva e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – transporte de alimentos, zelo pelo veículo e responsabilidade pela carga transportada.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



3 vagas – Assistente Financeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos devem residir na zona Leste da cidade;

Atividades – receber e registrar mercadoria; Abertura e fechamento de caixa e atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 27/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Encarregado de Manutenção Elétrica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos técnicos na área e NR-10 e NR-35;

Atividades – fazer a limpeza interna das salas de aula, como vidros, chão, pó, quadro, riscos das classes, corredores e escadarias; Fazer limpeza da área externa e lavar calçadas; Fazer limpeza das portas de vidro, lavar e recolher lixo dos banheiros.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista Industrial

Escolaridade – curso de Eletricista Industrial ou ensino técnico em Eletrotécnica, Eletroeletrônica ou Eletromecânica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de NR-10 atualizado;

Atividades - fazer a manutenção elétrica preventiva e corretiva e infraestrutura de máquinas, motores e equipamentos da empresa, de forma a mantê-los em perfeitas condições de uso.

Vaga disponível até 25/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – conhecimento em Pacote Microsoft Office e em departamento de utilidades domésticas, cama, mesa e banho.

Atividades – efetuar vendas e apresentação de produtos, prospecção de clientes e pós-venda.

Vaga disponível até 27/5/2022 ou até encerramento da vaga.



6 vagas – Auxiliar de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos devem residir na zona leste de Manaus ou proximidades do Distrito Industrial;

Atividades – realizar atividades de carregamento, descarregamento, empacotamento, envasamento e etiquetagem de produtos.

Vaga disponível até 25/5/2022 ou até encerramento da vaga.



Vagas em Andamento – 337

1 vaga – Analista Contábil

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – coordenar e orientar as atividades contábeis; Desenvolver estudos, elaborar, publicar e converter as Demonstrações Contábeis; Atender as auditorias e fiscalizações internas e externas; Analisar e interpretar a legislação; Elaborar e analisar Informações Trimestrais – ITR e Demonstrações Financeiras Padronizada.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Analista Fiscal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar ou auxiliar na apuração e na declaração de impostos diretos e indiretos de uma empresa. Realizar escrituração fiscal, atender fiscalizações e participar na análise dos procedimentos fiscais.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Ferramenteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-12 (Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos) e cursos de especialização em tornearia e ferramentaria;

Atividades – ter conhecimento em operação de Tornos, máquinas CNC, fresadoras, retíficas, serras, eletroerosão, máquinas de solda MIG/TIG e ferramentas elétricas portáteis. Experiência em confecção e ajuste em peças de aço, alumínio, nylon, poliuretano e outros. Realizar tratamento térmico de têmpera em ferramentas e em peças de aço. Elaboração de desenho técnico para criar arquivo de referência para fabricação. Conhecimento em manutenção nas máquinas, como torno, fresadora, eletroerosão. Organização e limpeza no trabalho.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em máquina seccionadora, plano de corte de projeto e montagem;

Atividades – confeccionar e reparar móveis e peças e dar-lhes o acabamento requerido, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



5 vagas – Coordenador de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – coordenar a rotina da equipe de vendas, recrutar, treinar e avaliar profissionais, controlar estoque, abertura e fechamento de caixa e organizar loja. Elaborar planilhas e relatórios à gerência com os resultados das metas de vendas.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



5 vagas – Atendente de lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto a cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras, higienização de utensílios, entre outros.

Vaga disponível até 25/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Cobrança

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Microsoft Excel avançado e preferencialmente possuir experiência na área de medicamentos;

Atividades – cadastrar novos clientes. Realizar conciliação bancária, cobrança, análise de créditos, negociação de débitos e gerar relatórios.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Motorista Roll On

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E”; Curso de MOPP; Disponibilidade para atuar em Juruti/PA; Desejável: Curso de Direção Defensiva;

Atividades – dirigir caminhão Roll On.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Máquinas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – operar equipamentos de arrasto, elevação e deslocamento de materiais, como pás carregadeiras, retroescavadeiras, empilhadeiras, tratores e outros similares, controlando a velocidade de tração e freando, para movimentar diversas cargas.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



4 vagas – Operador de Máquinas Retroescavadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”; Curso de operador de empilhadeira ou pá mecânica; Disponibilidade para atuar em escala 12x8;

Atividades – operar máquinas.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



6 vagas – Maçariqueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de técnicas de soldagem, NR- 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho); Disponibilidade para atuar em escala 12x8;

Atividades – preparar equipamentos e acessórios para corte.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



5 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categorias “A ou B” e moto ou carro próprio;

Atividades – deslocar-se até potenciais clientes para tentar vender produtos ou serviços, por meio de reuniões presenciais com apresentações, negociações e follow-up de vendas.

Vaga disponível até 25/5/2022 ou até encerramento da vaga.



3 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e moto própria;

Atividades – deslocar-se até potenciais clientes para tentar vender produtos ou serviços, por meio de reuniões presenciais com apresentações, negociações e follow-up de vendas.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Retroescavadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter certificado de Operador de Retroescavadeira, experiência com escavação em expansão de rede de água e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”;

Atividades – responsável por conduzir e operar os equipamentos em obras de construção civil e movimentação de materiais. Planejar o trabalho e executar a manutenção preventiva das máquinas pesadas.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Mestre de Obras Orçamentista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com orçamentos;

Atividades – coordenar o trabalho de encarregados, pedreiros, eletricistas e de outros profissionais da Construção Civil.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



2 vagas – Montador de Móveis

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – cumprir e atualizar o mapa diário de montagem; Montar os produtos demandados no depósito e/ou no cliente externo; Encaminhar os produtos finalizados para expedição.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente de Montador de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – montar os produtos demandados no depósito e/ou no cliente externo.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de logística Jr

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando superior em Logística ou técnico em Logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros próximos ao Distrito Industrial;

Atividades – conhecimento em rotinas do setor de Logística e movimentação de cargas; Planejar as rotas de entregas de produtos ao clientes; Receber quantitativo de vendas do produto e planejar rotas e cargas para entregas, mediante produtos fabricados ou apenas vendidos; Realizar ligações e agendamentos para programação de entrega junto aos clientes; Solicitar as notas fiscais dos materiais da entrega, junto ao setor responsável; Pesquisar cadastro de clientes no site da Suframa; Preparar relatórios de produtos pendentes e relatórios de controle de saída de produtos; Realizar pós venda com clientes averiguando possíveis problemas de produtos ou de entrega.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar Conferente

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando superior em Logística ou técnico em Logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros da zona Centro-Oeste de Manaus;

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos; Realizar os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques; Distribuir produtos e materiais a serem expedidos; Organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar, preservando o estoque limpo e organizado; Empacotar e desempacotar os produtos; Realizar expedição materiais e produtos, examinando-os, providenciando os despachos dos mesmos e auxiliando no processo de logística.

Vaga disponível até 25/5/2022 ou até encerramento da vaga.



5 vagas – Pintor Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com pinturas a pó de peças de ferro, alumínio ou metais;

Atividades – atuar na aplicação de pintura anticorrosiva em estruturas de metal diversas.

Vaga disponível até 25/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em refrigeração e elétrica. Desejável ter cursos de NR-33 (Segurança e Saúde em Espaços Confinados) e NR-35 (Trabalho em Altura) atualizados;

Atividades - auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar-condicionado tipo SPLIT; auxiliar na manutenção elétrica de refrigeração.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-33 (Segurança e Saúde em Espaços Confinados) e NR-35 (Trabalho em Altura) atualizados;

Atividades – responsável por executar serviços manuais em diversas áreas em comércios e residências.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



5 vagas – Controlador de Pragas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – Ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”;

Atividades – instalar painéis e cartazes, limpar e guardar veículos, lavar vidros e outros utensílios; Combater pragas; Fazer a leitura e inspeção de medidores e instalações; Engraxar artigos de couro.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Pedagogo

Escolaridade – ensino superior completo em Pedagogia;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – fornecer apoio e orientação para a construção do conhecimento, através do ensino e do aprendizado de qualidade.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Secretária de Diretoria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar no apoio ao diretor e presidente, organizar agenda, correspondências, comunicados e outros documentos. Administrar compromissos, horários de reuniões e viagens. Identificar os visitantes e os assuntos a serem tratados, para o encaminhamento aos respectivos setores da empresa. Realizar digitação de atas e elaborar memorandos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 25/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E”; curso de MOPP; Disponibilidade para atuar em Juruti/PA; Desejável curso de direção defensiva;

Atividades – dirigir carretas.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



4 vagas – Motoboy

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira de trabalho;

Atividades - realizar manutenção de equipamentos e acessórios; instalar tubulações; preparar locais para instalação; realizar teste de alta pressão (estanqueidade);

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Torneiro Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – relacionadas à tornearia, confecção de peças e usinagem.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor de Autopeças

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com vendas de autopeças;

Atividades – promover vendas, ser responsável pelo pré e pós venda.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Mecânico de Automóveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e cursos na área;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de veículos, montar e trocar peças, lubrificar motor e trocar óleo e alinhar direção.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



3 vagas – Técnico em Mineração Júnior

Escolaridade – ensino técnico completo em Mineração;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade. Desejável ter conhecimento em Power BI e Autocad;

Atividades – ter experiência em preenchimento de planilhas e atividades administrativas aderentes ao processo de mineração.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Nutricionista

Escolaridade – ensino superior completo em Nutrição;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – supervisionar processos de produção e distribuição, participar de pesquisas para a melhoria, adequação e desenvolvimento de produtos sob supervisão, verificar as condições do ambiente, equipamentos e produtos.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos relacionados, como informática, Microsoft Excel, Microsoft Word ou na área administrativa;

Atividades – fazer atendimento ao público, funções administrativas e de controle com uso de planilha Excel.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Caixa – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos precisam ter domínio no Pacote Office;

Atividades – realizar abertura do caixa, conferindo os numerários abastecidos; Atender clientes que realizaram as compras de produtos.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



5 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar vendas externas, agendar visitas, panfletagem, prospecção e fechamento de contratos.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Supervisor Escolar

Escolaridade – superior completo em pedagogia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar supervisão e orientação do corpo docente, atendimento aos pais dos alunos, relatórios, atas e acompanhamento das agendas e demais atividades inerentes ao cargo.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Mecânico de Veículos Leves e Pesados

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar serviços em caminhão leve e pesado, com experiência em hidráulica, elétrica e mecânica.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



20 vagas – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – técnico em Segurança do Trabalho completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na prevenção de acidentes na empresa.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



60 vagas – Mecânico de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando técnico em Mecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – reportar-se ao supervisor imediato de manutenção, executar serviços de manutenção elétrica, mecânica e trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, proteção e qualidade do ambiente.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



60 vagas – Eletricista

Escolaridade – técnico de Eletrotécnica, Eletroeletrônica ou Eletromecânica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-10 atualizado;

Atividades – realizar a manutenção elétrica preventiva e corretiva de infraestrutura, máquinas, motores e equipamentos da empresa de forma a mantê-los em perfeitas condições de uso bem como participar de sua instalação e montagem.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



10 vagas – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na instalação e manutenção de redes elétricas, transportar equipamentos e ferramentas necessários à execução dos trabalhos e auxiliar na montagem de instalações elétricas.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



10 vagas – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



10 vagas – Auxiliar de Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realiza serviços de manutenção, reparo e montagem, organizar peças e local de trabalho na área de produção, manusear ferramentas, auxiliar nas soldagens e na interpretação de especificações.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



10 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, tais como Eletrodo Revestido, TIG, MIG, MAG, Oxigás, Arco Submerso, Brasagem e Plasma.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



20 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; Recortar e modelar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades e peças similares.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



20 vagas – Técnico em rede de computadores

Escolaridade – ensino técnico em Rede de Computadores completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter os cursos de NR-10 e NR-35 atualizados;

Atividades – montar, configurar e realizar a manutenção de computadores em rede, realizar a instalação e configuração de dispositivos de comunicação digital e de sistemas operacionais.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



10 vagas – Encarregado de Obras

Escolaridade – ensino técnico em Edificações completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – supervisionar as equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em usinas de concreto, canteiros de obras civis e ferrovias; Elaborar documentação técnica e controlar recursos produtivos da obra, controlar padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais de insumos utilizados.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Supervisor Operacional de Lavanderia

Escolaridade – cursando ensino superior em Administração e áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – liderar equipes, acompanhar o processo da lavanderia e realizar atendimento dos clientes.

Vaga disponível até 25/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar preparo de pratos finos, preparo de guarnições, cortes de proteína e legumes, preparação de lasanha e molhos.

Vaga disponível até 25/5/2022 ou até encerramento da vaga.



3 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar guarnições, cortes de legumes e proteínas, frituras em geral e boas práticas na manipulação de alimentos.

Vaga disponível até 25/5/2022 ou até encerramento da vaga.



2 vagas – Jardineiro Roçador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar roçagem, cuidados com plantas e poda.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



2 vagas – Jardineiro Roçador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - realizar roçagem, cuidados com plantas e poda.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar a limpeza das salas de aula, limpeza de área externa e recolher lixo das dependências.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao público, abertura de protocolos, recebimento, conferência e controle de documentos.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – limpar áreas externa e interna da empresa.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga



2 vagas – Auxiliar de Linha de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar a despaletização de vasilhames vazios, montar paletes com os produtos envasados, realizar a organização dos vasilhames e abastecer as linhas de produção.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga



1 vaga – Técnico de Geradores a Diesel

Escolaridade – ensino técnico em Elétrica ou Eletrotécnica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção eletroeletrônica de motores geradores e demais equipamentos, ajustar substituindo e regulando peças localizando e eliminando defeitos existentes.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em Segurança do Trabalho completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - atuar na prevenção de acidentes na empresa.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com materiais de construção.

Atividades – atender clientes presencialmente e via telefone; Processar e gerenciar pedidos de clientes; Processar vendas à vista ou a prazo; Fazer pós venda e acompanhar as vendas realizadas início e fim.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Analista de RH

Escolaridade – ensino superior em Administração, Gestão de Recursos Humanos e áreas afins incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em controle de ponto, banco de horas, folha de pagamento, sistema Alterdata e Whintor.

Atividades – realizar admissão, rescisão, férias, gerar guias de FGTS, E-social e manter contato com colaboradores.

Vaga disponível até 25/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no sistema TOTVS, experiência em rotina de Departamento Pessoal, conhecimento básico em legislação trabalhista e ter curso de Informática avançada;

Atividades – orientar os funcionários sobre direitos e deveres, afastamentos, férias, horas extras e benefícios.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Supervisor de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos devem residir na zona Leste;

Atividades – direcionar todos os processos de manutenção mecânica e elétrica da unidade, realizando a programação das manutenções preventivas, corretivas e revisões.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



5 vagas – Conferente de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos devem residir na zona Leste;

Atividades – realizar a conferência de produtos recebidos e expedidos, contanto, identificando, verificando suas características, datas de fabricação e validade.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.



5 vagas – Operador de Empilhadeira Elétrica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos devem residir na zona Leste;

Atividades – realizar atividades de carregamento e descarregamento de produtos e estufagem de contêineres, com ou sem utilização de equipamentos mecânicos, bem como manusear os produtos no armazém, seja retirando-os ou colocando-os em paletes, gaiolas, contêineres e estruturas, mesmo que manualmente.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.