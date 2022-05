Parada na Ponta do Ismael deixa mais de 250 bairros sem água em Manaus

Manaus/AM – Uma parada programada no Complexo Ponta do Ismael, vai deixar mais de 250 bairros sem água nesta terça-feira (24), em Manaus. A parada será feita para que a concessionária Águas de Manaus faça melhorias nos sistemas elétricos, hidráulicos e substitua alguns equipamentos da estação.

A interrupção vai afetar bairros das zonas Norte, Sul, Oeste, Centro-Sul, Centro-Oeste e de parte da zona Leste. Segundo a concessionária, a parada vai ocorrer às 6h e deve durar até às 12h.

Assim que os trabalhos foram finalizados, o serviço será normalizado gradualmente. Confira a lista completa dos bairros que serão afetados:

Aparecida, São Geraldo, Armando Mendes, Comunidade Sharp, Cond. João Paulo IV, Cond. Vale do Sol, Parque dos Rios II, Conj. Monte Líbano, Parque dos Rios I, Conj. Hayde, Vila Bafururu, Vila Jardim, Conj. Petros, Centro, Conj. Tocantins, Japiim, Conj. Vila Gaia, Colina do Aleixo, Cond. La Ville, Conj. Acariquara, Conj. Asteca, Conj. Carijó, Conj. Der AM, Conj. João Bosco II, Conj. Ouro Verde, Res. Parque Verde, Res. Stillus, Conj. Tiradentes, Vila Parque, Conj. Celetra, Conj. Costa e Silva, Conj. Eldorado, Conj. Ica Paraíba, Conj. Jardim Amazonas, Conj. Manauense, Vieira Alves, Cond. Ipanema, Conj. Arthur Reis, Conj. Barra Bela, Conj. Belo Horizonte, Conj. California, Conj. Jardim Yolanda, Conj. Jardim Itália, Conj. Jardim Primavera, Conj. Meridional, Conj. Nova Friburgo, Conj. Novo Horizonte, Conj. Parque Tropical, Conj. Pindorama, Conj. Vila do Reis, Jardim Oriente, União, Conj. Castelo Branco, Conj. Jauaperi, Conj. Vila Amazônia, Japiinlândia, Conj. Vitória Regia, São José II, Cond. Portal Rio Negro, Conj. Bancários, Gloria, Conj. Aruanã, Conj. Ipase, João Bosco, Conj. Itapuã, Conj. Murici, Conj. Uirapuru, Conj. Adrianópolis, Cachoeirinha, Aleixo, Betânia, Colônia Oliveira Machado, Crespo, Educandos, Jardim dos Barés, Raiz, São Francisco, São Raimundo, São Sebastião, Sta. Luzia, Vila da Prata, Zumbi I, Terra Nova II, José Bonifácio, Vale do Sinai, Compensa II, Compensa III, Conj. Xingu, Conj. Vila da Barra, Santo Agostinho, Vila Marinho, Conj. Vila Rica, Praça 14 de Janeiro, Conj. Jardim Paulista, Vila Humaita, Parque das Laranjeiras, Conj. Anavilhanas, Conj. Jardim Petrópolis, São Jose I, São Jorge, Chapada, Santo Antônio, Coroado I, Conj. Morada do Sol, Morro da Liberdade, Nossa Senhora das Graças, Petrópolis, Presidente Vargas, São Lazaro, Lagoa Verde, Zumbi III, Parque 10, Aparecida, Conj. Vista Bela, Monte Sinai, Terra Nova I, Lot. América do Sul, Lot. Canaa, Conj. Rio Maracanã, João Paulo Suhab 4 Etapa, Conj. Ouro Verde, Ajuricaba, Alvorada II, Augusto Monte Negro, Bairro União, Belvedere, Conj. Aruanã , Conj. Canaã, Conj. Eucalypto, Conj. Jardim Portugal, Flamanal, Jardim Versalhes, Lírio do Vale I, Lírio do Vale II, Conj. Ipase, João Bosco, Alvorada III, Conj. Itapuã, Conj. Murici, Conj. Parque das Samambaias, Conj. Tropical, Conj. Uirapuru, Dom Pedro II, Sta. Terezinha, Alvorada I, Conj. Kíssia, Conj. Déborah, Conj. Aripuanã, Dom Pedro I, Nova Esperança, Redenção, Boas Novas, Cidade Nova II, N. Sra. Perpétuo Socorro, Renato Souza Pinto II, Riacho Doce I, Riacho Doce II, Riacho Doce III, Núcleo 10, Núcleo 11, Núcleo 12, Núcleo 13, Núcleo 14, Núcleo 5, Núcleo 6, Núcleo 7, Núcleo 8, Núcleo 9, Fazendinha, Vila Real, Águas Claras, Núcleo 15, Núcleo 16, Núcleo 2, Núcleo 3, Núcleo 4, Celebridade, Cond. Alegro, Cond. Conquista Torquato, Jesus Me Deu, Lot. América do Sul, Lot. Canaã, Terra Nova II, José Bonifácio, Vale do Sinai, Conj. Hileia I, Conj. Hileia II, Santos Dumont, Conj. Ajuricaba, Americo Medeiros, Campo Dourado, Conj. Sergio Pessoa Neto, Osvaldo Frota, Ribeiro Junior, Aliança com Deus, Conj. Galileia I, Conj. Galileia II, Nova Cidade, Raio de Sol, Conj. Vila da Barra, Comunidade Luis Otavio, Comunidade Peniel, Lot. Agnus Dey, Lot. Fortaleza, Lot. Raquel, Monte Cristo, Monte Pascoal, Sta. Tereza, Vista Alegre, Cidadão XII, Comunidade Nobre, Conj. Boas Novas, Conj. Ozias Monteiro, Beija Flor I, Beija Flor II, Beija Flor III, Beija Flor IV, Conj. Rio Maracanã, Conj. Sargento, Conj. Sta. Cruz, Conj. Subtenente, Cidadão VI, Conj. Alphaville, Conj. Ayapuá, Conj. Itaporanga II, Conj. Vila Verde I, Conj. Vila Verde II, Jardim das Américas, Jardim Europa, Res. Turim, Vera Cruz, Parque Sta. Etelvina, União da Vitória, Sta. Marta, Terra Nova III, Novo Israel, Santo Agostinho, Vitória Régia, Parque Florestal, Conj. Renato Souza Pinto I, Conj. Omar Aziz, Conj. Americo Medeiros, Conj. Campos Elíseos, Conj. Canaranas, Conj. Manoa, Parque Eduardo Braga, Conj. Francisca Mendes, Monte das Oliveiras, Conj. Mundo Novo, Parques das Nações, Cond. Ideal Flores, Cond. Jardim de Flores, Cond. Smile Parque das Flores, Conj. Carlos Braga, Comunidade Monte Cristo, Santa Etelvina II, Cond. Smart Tapajós, Lot. São Luiz, Rio Piorini, Santa Etelvina I, Ponta Negra, Manauara I, Manauara II.