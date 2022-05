Concurso para procurador da PGE acontece hoje em Manaus

O certame prevê três fases, sendo esta a primeira, com a aplicação da prova objetiva. A segunda vai abranger provas escritas dissertativas e está prevista para acontecer nos dias 16 e 17 de julho. E, por fim, haverá as provas orais, marcadas para ocorrer entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro.

O concurso tem como banca examinadora a Fundação Carlos Chagas. O portão abriu às 7h30, e a prova teve início às 9h, com duração de cinco horas. O edital dispõe de cinco vagas, sendo quatro para ampla concorrência e uma para Pessoa com Deficiência (PcD).

As provas objetivas foram aplicadas na Unidade I da Fametro, localizada na avenida Constantino Nery, zona centro-sul de Manaus. Ao todo, 1.759 pessoas fizeram inscrição no certame, que prevê remuneração de R$ 24.589,99 para os candidatos aprovados.

Manaus/AM - Acontece na manhã deste domingo (22), a primeira fase do concurso para cargos de procuradores de 3ª Classe da Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM).

