Vencedores da maratona ‘Hackatur 2022’ são premiados em Manaus

Manaus/AM - A maratona “Hackatur Manaus 2022” chegou ao fim na noite deste sábado (20) com o aguardado anúncio das equipes vencedoras. Ao longo de três dias, 50 participantes foram divididos em 10 equipes e receberam o desafio de propor soluções inovadoras para as modalidades do segmento de turismo de natureza, identificando obstáculos, contexto e alternativas para ajudar a promover a modalidade como vetor de desenvolvimento sustentável.

A equipe que apresentou o melhor projeto, segundo a escolha dos oito jurados presentes, foi a “Tchibum na Amazônia”, uma plataforma que busca influenciar pessoas a conhecer a Amazônia, divulgando o turismo de base comunitário do rio Negro, com o intuito de apoiar empreendedores locais e incentivar alternativas de renda e qualidade de vida. Além do primeiro lugar, a equipe vai receber o valor de R$ 20 mil reais.

O segundo e o terceiro lugar ficaram, respectivamente, com as equipes, “Partiu Flutu” e “Arepin Curumin”, que receberão prêmios nos valores de R$ 6 mil e R$ 4 mil. As equipes vencedoras ganharão também um programa de mentoria como investimento inicial para o desenvolvimento dos projetos selecionados.