Roda de carro é arrancada em acidente violento na av. Djalma Batista em Manaus

A batida foi tão intensa, que a roda do veículo branco foi arrancada e ficou destruída no meio da rua. Apesar dos prejuízos, não há relatos de feridos no local.

As informações preliminares são de que um dos veículos estava em alta velocidade da via e tentou desviar de uma motocicleta , mas acabou atingindo o carro que estava na faixa à direita e quase invadiu o canteiro central.

