Corpo de jovem que desapareceu ao cair de caiaque é encontrado na Ponta Negra

O Corpo de Bombeiros e a Marinha do Brasil estiveram no local realizando buscas até encontrarem o corpo do jovem.

Manaus/AM - O corpo de Alexandre Borges, de 21 anos, foi encontrado na noite deste domingo (21). Ele desapareceu após tentar fazer uma foto em um caiaque, no Flutuante Mania, localizado na Marina do Davi, na Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

