Procuradoras de Manaus são empossadas em comissão da OAB-AM

Taynah Litaiff Isper Abrahim Carpinteiro Péres, procuradora-chefe da Procuradoria de Pessoal; Carmem Rosa Soeiro Abreu dos Santos, procuradora-chefe da Procuradoria Judicial Comum; e Janaína Ferreira Barroncas Oliveira, procuradora do município lotada na Judicial Comum, são as representantes da PGM na Comissão da Advocacia Pública durante o triênio 2022-2024.

Manaus/AM - Três procuradoras que atuam na Prefeitura de Manaus, por intermédio da Procuradoria-Geral do Município (PGM), responsável pela representação, defesa judicial e extrajudicial do município, tomaram posse na comissão da Advocacia Pública da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Amazonas (OAB-AM). A cerimônia ocorreu na sexta-feira (19), na sede da Escola Superior da Advocacia (ESA), localizada no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul.

