Jovem desaparece no rio ao tentar tirar foto em caiaque na Ponta Negra

Manaus/AM - Um jovem identificado como Alexandre Borges, de 21 anos, desapareceu no fim da tarde deste domingo (21), no Flutuante Mania, localizado na Marina do Davi, na Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

De acordo com testemunhas, o jovem estava em um caiaque quando foi tentar registrar uma foto, mas o barco virou e o jovem acabou caindo na água e desapareceu.

O Corpo de Bombeiros e a Marinha do Brasil estão no local realizando buscas pelo corpo do jovem.