Vacinação de PCDs de 18 a 59 anos começa neste sábado em Manaus

Manaus/AM - A vacinação de Pessoas com Deficiência Permanente (PcD), com idade de 18 a 59 anos começa neste sábado (15) em Manaus. A expectativa é vacinar cerca de 77,6 mil pessoas deste grupo prioritário. Além disso, conforme definido pelo Plano Nacional de Operacionalização da campanha, devem ser contempladas 26,8 mil pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Pessoas com deficiência permanente são as que têm impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo.

Todos os pontos de vacinação da Semsa, localizados nas quatro regiões geográficas da cidade, poderão receber as pessoas do grupo PcD, à exceção da Escola de Enfermagem, que é ponto exclusivo para a segunda dose dos trabalhadores da saúde. Os locais de vacinação funcionam das 9h às 16h, em sistema de ponto fixo (para os que chegam a pé) e drive-thru, para os que serão vacinados sem sair do carro.

Comprovantes

Os que fazem parte do grupo devem apresentar documento de identificação original com foto, CPF, laudo médico ou documento oficial que comprove a deficiência permanente. Esses documentos podem ser o Passe Livre (municipal, interestadual, intermunicipal), o Cartão de Estacionamento ou a Carteira da Pessoa com Deficiência emitida pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), pela Associação de Deficientes Físicos do Amazonas (Adefa) ou por outros órgãos públicos ou privados.

Para a etapa atual, é obrigatória a apresentação do comprovante do BPC. Os documentos de comprovação da deficiência devem ser apresentados com original e uma cópia, que ficará retida.

Para vacinar esse grupo, Manaus recebeu, até o momento, 10,5 mil doses do imunizante AstraZeneca, que já estão na rede frio da Semsa.

O plano de vacinação para as Pessoas com Deficiência Permanente foi elaborado com o apoio do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoas com Deficiência (CMDPD), que orientaram a Semsa quanto à melhor classificação das deficiências permanentes para o cadastramento, quanto aos documentos necessários e também quanto ao atendimento de necessidades inerentes ao grupo, a fim de garantir pleno acesso dessas pessoas à vacinação contra a Covid-19.

Cadastro

Para fazer o cadastro no “Imuniza Manaus”, quem pertence ao grupo PcD deve acessar o http://imuniza.manaus.am.gov.br/, escolher o botão “Cadastro de Cidadão”, depois selecionar a categoria “Pessoas com Deficiência” e informar os dados solicitados, como documentos de identificação, endereço, contatos, e o tipo de deficiência do qual é portador: física, auditiva, visual, intelectual (inclusive autismo), mental, múltiplas, ostomia ou nanismo.

Quatro unidades básicas de saúde (UBS) foram preparadas para auxiliar as pessoas com deficiência sensorial a realizar o cadastro no Imuniza: Severiano Nunes (Rua das Dálias, s/n – Jorge Teixeira I, zona Leste); a Almir Pedreira (Rua 09, s/n – Lagoa Verde, zona Sul); Frei Valério (Rua Bom Jesus, s/n – Novo Israel, zona Norte) e a Santo Antônio (Rua Lauro Bittencourt, s/n – Santo Antônio, zona Oeste).