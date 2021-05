PcDs podem agendar van para transportá-los até posto de vacinação em Manaus

Manaus/AM - Pessoas com deficiência que fazem uso de cadeira de rodas e irão se vacinar contra a covid-19 a partir deste sábado (15), poderão solicitar uma van da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), para se locomoverem até o posto onde receberão a dose.

A ação vai disponibilizar, diariamente, três vagas para pessoas com deficiência usuárias de cadeira de rodas, além de três vagas para acompanhantes. Os agendamentos podem ser realizados por meio do número de WhatsApp (92) 98424-6253, com pelo menos 48 horas de antecedência para a data desejada.

Cadastro e vacinação – Para estarem aptos a se vacinarem, as pessoas com deficiência devem fazer o cadastro no “Imuniza Manaus”. Quem pertence ao grupo PcD deve acessar o portal, no endereço https://imuniza.manaus.am.gov.br/, escolher o botão “Cadastro de Cidadão”, depois selecionar a categoria “Pessoas com Deficiência” e informar os dados solicitados, como documentos de identificação, endereço, contatos, e o tipo de deficiência do qual é portador: física, auditiva, visual, intelectual (inclusive autismo), mental, múltiplas, ostomia ou nanismo.

As pessoas que fazem parte do grupo devem apresentar documento de identificação original com foto, CPF, laudo médico ou documento oficial que comprove a deficiência permanente.

Esses documentos podem ser o Passe Livre (municipal, interestadual e intermunicipal), o Cartão de Estacionamento ou a Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência emitida pela Sejusc, pela Associação de Deficientes Físicos do Amazonas (Adefa) ou por outros órgãos públicos ou privados.