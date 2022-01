Vacinação de crianças de 10 anos, sem comorbidades, começa hoje em Manaus

Manaus/AM - A campanha municipal de imunização contra a Covid-19 para as crianças de 10 anos de idade da população geral começa nesta quarta-feira (26) em Manaus.

Os pontos de atendimento são o Parque Cidade da Criança, na zona Sul; o Clube do Trabalhador – Sesi, na zona Leste; e o Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, na zona Oeste; com funcionamento das 9h às 16h; e o shopping Manaus Via Norte, na zona Norte, onde as crianças podem ser atendidas das 10h às 16h.

Para vacinar as crianças, os responsáveis devem apresentar certidão de nascimento ou documento de identificação original com foto; cartão nacional do SUS ou CPF, e a caderneta de vacinação. Também é necessário que a criança não tenha sido vacinada com outros imunizantes nos 15 dias anteriores e também que não esteja com sintomas de qualquer doença aguda.

Com a nova idade, os públicos contemplados na campanha passam a ser os de 10 e 11 anos. As demais idades (uma por vez) serão incorporadas à vacinação de acordo com a disponibilidade de doses e demanda registrada nos pontos de atendimento.

Além desses, a prefeitura iniciou a vacinação do grupo 2 (indígenas e quilombolas) nesta terça-feira (25) e, a partir de quinta-feira (27), atenderá o grupo 3, relativo às crianças que vivem em instituições de longa permanência, como abrigos e orfanatos. Estes grupos são vacinados por equipes de vacinação itinerantes, coordenados pela Divisão de Imunização da Semsa. O grupo 1 (comorbidades e deficiências) vem sendo atendido nos quatro pontos fixos desde o último dia 17.

Todas as informações sobre a vacinação infantil, incluindo endereços dos locais de atendimento, cronograma de documentos obrigatórios estão disponíveis no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e nas redes sociais oficiais da secretaria (@semsamanus no instagram e Semsa Manaus no facebook).