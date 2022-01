FAS repudia 'ataque criminoso' após incêndio em helicópteros do Ibama em Manaus

Manaus/AM - A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) classificou como 'ataque criminoso' o incêndio que atingiu dois helicópteros do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (24), no estacionamento do Aeroclube de Manaus, localizado na zona Centro-Sul da cidade.

Foto: Divulgação

Em nota divulgada nesta terça-feira (25) a Fundação afirmou que "o crime organizado e atos antidemocráticos estão intimamente ligados à degradação ambiental e à pobreza na Amazônia".

Confira a nota na íntegra;

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) repudia qualquer tipo de ataque às instituições de controle ambiental e se solidariza com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) por conta dos incêndios criminosos que atingiram dois helicópteros da instituição na última segunda-feira, 24, na cidade de Manaus.

Para a FAS, o episódio de ontem, assim como o que ocorreu na sede do Ibama na cidade de Humaitá, às margens do Rio Madeira, em 2017, mais uma vez demonstra quanto o crime organizado e atos antidemocráticos estão intimamente ligados à degradação ambiental e à pobreza na Amazônia. Diante de tamanha gravidade, é imprescindível que haja um fortalecimento imediato e substancial das ações governamentais de combate aos crimes ambientais no Brasil e, sobretudo, na região Amazônica.

Para o superintendente geral da FAS, Virgilio Viana, Superintendente Geral da Fundação, o combate ao crime organizado envolvendo o narcotráfico, o garimpo ilegal, a extração ilegal de madeira e a grilagem de terras na Amazônia deve ser tratado como uma questão de segurança nacional.

Com base em aproximadamente 15 anos de atuação em defesa da floresta e pelo desenvolvimento sustentável na Amazônia, a FAS acredita que o combate ao crime organizado envolvendo o tráfico, o garimpo ilegal, a extração ilegal de madeira e a grilarem de terras nessa região deve ser tratado como uma questão de segurança nacional. A Fundação também enxerga que, sem ações de comando, controle e aplicação da lei nessa região, a continuidade das políticas efetivas de redução do desmatamento e de degradação ambiental pode ficar ainda mais prejudicada.