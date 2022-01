Aumento de casos de covid faz Hospital Delphina Aziz abrir 56 novos leitos em Manaus

Manaus/AM - Com o avanço da variante Ômicron no Amazonas, a Secretaria de Saúde tem ampliado a oferta de leitos na rede pública e por conta disso, o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz vai abrir 56 novos leitos de enfermaria exclusivos para casos de Covid-19.

A partir de 1⁰ de fevereiro, mais 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade serão ativados especificamente para o tratamento de pacientes com a doença.

Apesar da demanda, a oferta de cirurgias eletivas, consultas e exames continua na unidade.

Com a ativação de mais leitos para Covid-19, o Delphina Aziz passará a ter 276 leitos, sendo 196 clínicos e 80 UTIs, dedicados ao atendimento de pacientes com a doença. No total, serão 438 leitos ativos, dos quais 162 para outras causas.

A ativação de novos leitos exclusivos para Covid-19 tem como objetivo ampliar a oferta de assistência para pacientes com a doença no hospital, que é referência nesse atendimento, diante da recente alta do número de casos provocados pela variante Ômicron.

Além da ampliação no Delphina Aziz, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), mantém leitos de retaguarda para a doença no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) e no Hospital de Combate à Covid-19 Nilton Lins, seguindo o planejamento estabelecido no Plano de Contingência para o enfrentamento da pandemia.