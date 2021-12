Vacinação contra Covid-19 segue neste sábado em 23 pontos espalhados em Manaus

Manaus/AM - A campanha de vacinação contra a Covid-19 neste sábado (11) em 23 pontos distribuídos em Manaus, sendo cinco em shoppings centers. As equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estarão atendendo em oito unidades básicas de saúde, uma clínica da família e o ponto da Manaus Moderna, no horário de 8h às 12h; em cinco pontos estratégicos, incluindo a “carreta da vacinação”, na praça Heliodoro Balbi (antiga praça da Polícia), no Centro, das 9h às 16h.

No shopping São José, zona Leste, a vacinação será das 10h às 18h e no Manaus Via Norte, zona Norte, das 11h às 20h. Nos cinco centros de compras, o funcionamento começa às 11h se estendendo até as 21h.

Em todos os pontos estarão disponíveis primeira, segunda e dose de reforço dos imunizantes CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer. A dose de reforço da vacina Janssen poderá ser encontrada em 14 dos pontos que estarão funcionando neste sábado. A lista com detalhes como endereços, horários de funcionamento e imunizantes de cada local pode ser consultada no link http://bit.ly/localvacinacovid19 ou nas redes sociais da secretaria @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

Janssen

A Semsa começou a aplicar a dose de reforço em quem tomou a dose única do imunizante Janssen há pelo menos dois meses. Até às 17h, haviam sido aplicadas 1.129 doses da vacina da empresa farmacêutica Johnson & Johnson.

O advogado Rucles Gomes garantiu o reforço da vacina Janssen no ponto de vacinação montado pela Semsa na feira Manaus Moderna, na área central da cidade. “Essa vacinação é muito importante para proteger a população e evitar o avanço da pandemia. Vim aqui, achando que ia demorar, mas foi bem rápido. Acho que as pessoas devem vir para tomar a vacina”, sugeriu.

A industriária Beatriz Dias contou que tomou a dose única da Janssen no dia 3/7 e veio logo no primeiro dia para receber o reforço. “Eu considero muito importante porque além de ser uma dose de reforço, a gente esperou muito tempo, por achar que seria só aquela dose mesmo. Assim que soube, vim logo tomar o reforço, porque a pandemia não acabou, agora ainda temos a variante Ômicron e estamos no período de chuvas. Aconselho a todos que se vacinem para se proteger, e as suas famílias, seus filhos, amigos, proteger o próximo, na verdade”, disse.