Vacinação antirrábica começa hoje na zona Norte de Manaus

Além da campanha anual de vacinação, o CCZ oferece a vacina antirrábica para cães e gatos na rotina de serviços durante todo o ano, na sede do próprio CCZ, no bairro Compensa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e na Unidade Móvel instalada na Minivila Olímpica, no bairro Coroado, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Manaus/AM - A vacinação antirrábica começa nesta quinta-feira (09) e atenderá os animais da zona Norte de Manaus. A meta é a imunização de 225.335 animais, atingindo 80% da população estimada de cães (161.110) e 100% da população de gatos (64.225), de acordo com dados do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand.

