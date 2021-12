Com vagas no Amazonas, inscrições para estágio na Agência Brasil encerram nesta sexta

O início das convocações está previsto para o dia 15 de dezembro. O estagiário de nível superior receberá bolsa no valor de R$ 600, de nível técnico será de R$500, e de nível médio receberá R$ 400. Além da bolsa, todos os estagiários têm direito ao auxílio-transporte no valor de R$ 220, proporcionais aos dias estagiados.

Serão 10 vagas e formação de cadastro reserva para estudantes de nível médio, técnico e superior. As oportunidades são distribuídas entre a sede da Empresa em Brasília, no Distrito Federal, e as regionais do Rio de Janeiro, São Paulo e Tabatinga, no Amazonas.

Manaus/AM - O prazo para inscrições processo seletivo de estágio da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) termina nesta sexta-feira (10). Os interessados devem fazer prova on-line no momento em que se candidatar no site da Super Estágios (www.superestagios.com.br).

