Com 35 metros em movimento, Maior presépio natalino é inaugurado em Manaus

O presépio, que tem Reis Magos, Maria de Nazaré, Estrela-Guia, Sagrada Família e anjo, totalizando 19 bonecos que fazem o movimento ao redor do Menino Jesus com dimensão de boca de cena de 35 metros e 15 metros de altura.

Manaus/AM - Considerado o maior do Brasil, o Fundo Manaus Solidária e da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), entregou, nesta quarta-feira (08), um presépio com 35 metros, na orla da Ponta Negra.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.