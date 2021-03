Uso de máscara continua obrigatório para caminhadas na Ponta Negra

Manaus/AM - Interditado até fim deste mês, o uso obrigatório de máscara em caminhadas na praia do Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste, segue como uma das medidas de enfrentamento à Covid-19.

Com a volta das atividades físicas individuais, permitidas pelo decreto estadual, o calçadão do parque voltou a ser frequentado, mas os órgãos municipais pedem apoio da população, para manter os cuidados no combate ao novo coronavírus, especialmente para o uso de máscaras e o distanciamento social. As atividades físicas coletivas seguem proibidas no Amazonas, conforme decreto estadual, e as quadras de areia do complexo não estão liberadas.

Responsável pela administração do espaço, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) atua para orientar os frequentadores quanto ao uso da máscara e para evitar a aglomeração de pessoas em caminhadas e corridas. As áreas de acesso à praia estão isoladas por cerquites e faixas zebradas e a população não deve ultrapassar as barreiras de isolamento.

A praia está interditada desde o dia 18 de setembro de 2020, quando o número de casos da doença voltou a aumentar na capital, e permaneceu fechada, tanto no aniversário de Manaus, em 24 de outubro, quanto nas festividades de fim de ano - Natal e Réveillon.