Senac abre inscrição para cursos remotos na área da tecnologia no Amazonas

Manaus/AM - O Senac Amazonas está com inscrições abertas para cursos remotos de ‘Autocad básico: projetos 2D’ (8h às 12h) e ‘Business intelligence com Power Bi’ (18h às 22h). As aulas terão início dia 5 de abril e serão transmitidas ao vivo em ambiente virtual. O investimento em ambos os cursos é de R$ 250 e a inscrição pode ser feita no site da instituição (www.am.senac.com.br).

De acordo com gerente do Senac, unidade da Chapada, Nailson Andrade, o formato remoto atende as exigências do cenário atual e evidenciam a missão da instituição em preparar o aluno para o mercado de trabalho, especificamente para área das tecnologias.

“Nesse primeiro momento, o Senac se preparou para atender os cursos nesse segmento de tecnologia, cursos acompanhados 100% pelo professor em aula de transmissão ao vivo, onde o aluno poderá ter acesso ao curso, ao material didático do curso, ao software para que possa fazer a aula na sua residência”, destaca Andrade.

Ainda conforme o gestor, além do aluno poder estudar no conforto do seu lar, ele também poderá consumir o conteúdo do curso após a transmissão ao vivo. Nailson reforça que a interação será o ponto destaque dessa modalidade de curso.

“O aluno pode esperar muita interatividade. Ele vai poder, de alguma forma, fazer essa interlocução direta com o professor e, ainda, caso não consiga acessar as aulas no momento em que ocorrem, ou seja, ao vivo, o participante poderá assistir em outro momento, pois será gravada. Garantimos o padrão Senac, qualidade e conteúdo”, finaliza Nailson.

Outras informações podem ser obtidas tanto pelo site do Senac AM como também por meio do telefone (92) 98197-5049. É importante que o aluno confira quais os pré-requisitos e configurações mínimas para acesso das aulas no computador.