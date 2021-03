Hospital de campanha totaliza 212 pacientes recuperados da Covid em Manaus

A unidade de saúde foi reaberta em decorrência do aumento no número de internações e realiza o atendimento de pessoas com quadros leves e moderados e possui 81 leitos clínicos e 22 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), demandando profissionais de diversas áreas como Psicologia, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Farmácia para a formação de uma equipe multidisciplinar.

