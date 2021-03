Mais 4 pacientes de Rondônia se recuperam da Covid-19 no Amazonas

Iniciada no dia 15 de março, a 'Operação Gratidão' já conta agora com cinco pacientes que retornam para seus estados de origem, prontamente recuperados.

Três, dos quatro pacientes do grupo, embarcaram para Porto Velho por volta das 18h30, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O quarto paciente, que esteve internado no Hospital de Campanha, montado no estacionamento do HPS Delphina Aziz, optou por retornar por conta própria ao lado dos familiares, que vieram até Manaus para acompanhá-lo.

