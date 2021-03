Mais de 400 mil pessoas foram vacinadas contra Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM - Cerca de 405.700 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Amazonas. Desse total, 118.769 foram vacinadas com a segunda dose do imunizante. O número representa 524.469 doses aplicadas em todo o Estado até esta quarta-feira (24), conforme dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

O Plano Operacional da Campanha de Vacinação contra Covid-19 no Amazonas prevê que, até esta fase da vacinação, sejam contempladas pessoas que estejam nos seguintes grupos prioritários: povos indígenas vivendo em terras indígenas, trabalhadores de saúde, pessoas de 60 anos ou mais, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas e pessoas institucionalizadas com deficiência.

Doses aplicadas por grupo prioritário geral

– Indígenas: 67.893 de 1ª dose e 44.721 de 2ª dose;

- trabalhadores da saúde: 90.714 de 1ª dose e 67.380 de 2ª dose;

- pessoas com 80 anos ou mais: 33.306 de 1ª dose e 1.381 de 2ª dose;

- pessoas de 75 a 79 anos: 29.295 de 1ª dose e 1.294 de 2ª dose;

- pessoas de 70 a 74 anos: 44.252 de 1ª dose e 2.212 de 2ª dose;

- pessoas de 65 a 69 anos: 63.656 de 1ª dose e 688 de 2ª dose;

- pessoas de 60 a 64 anos: 76.230 de 1ª dose e 924 de 2ª dose;

- pessoas institucionalizadas com 60 anos ou mais: 344 de 1ª dose e 166 de 2ª dose;

- pessoas institucionalizadas com deficiência: 10 de 1ª dose e 3 de 2ª dose.