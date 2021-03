Suspeitos de agredir mulher durante assalto são presos em Manaus

Manaus/AM - Fernando da Silva Oliveira, 20, Joel Pino Rezende, 29, e Moisés Pereira Dias, 36, foram presos na tarde de terça-feira (23), suspeitos de praticarem diversos roubos na capital amazonense. As prisões ocorreram no bairro Lírio do Vale, zona Oeste de cidade. Um dos assaltos ocorreu na rua 11, do bairro Parque Dez, zona Centro-Sul, foi flagrado por câmeras de segurança e viralizou nas redes sociais. Uma jovem foi brutalmente agredida por um dos suspeitos, enquanto os outros esperavam em um carro.

De acordo com o delegado Edgar Moura, do 23ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações iniciaram após o vídeo da mulher sendo assaltada no Parque Dez viralizar na internet. Na ocasião, os suspeitos estava em um carro modelo Celta de cor vermelha.

Segundo o delegado, os policiais conseguiram identificar o veículo e chegaram até Moisés, por meio das imagens das câmeras de segurança. A equipe foi até o endereço onde um dos suspeitos poderia estar e acabou encontrado o veículo usado nos assaltos, bem como Moisés dentro da casa. O homem acabou indicando para a polícia o endereço dos demais suspeitos, Fernando e Joel, que estavam naquele mesmo bairro, porém usando um carro modelo Fiat Mobi.

Moura destacou, que a dupla ainda tentou fugir, mas foram alcançados e presos pela polícia. "Após a identificação do veículo, fizemos o rastreamento do proprietário registral que é aquele que o nome está no veículo, fomos até ele e descobrimos que o mesmo tinha repassado o carro para outra pessoa. Essa pessoa mostrou um contrato de aluguel e tinha locado esse veículo para uma senhora. Mostramos a imagem do infrator e o locador reconheceu ele como sendo o esposo da locatária. Ele nos forneceu o rastreador do veículo e após campana realizamos a prisão em flagrante", disse.

No veículo Celta foi encontrado aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo. Já no endereço de Fernando e Joel também foram encontrados mais um simulacro, aparelhos celulares e chips de telefone.

Moura destacou que durante a ação, a polícia apreendeu dois simulacros de arma de fogo, vários aparelhos celulares e chips, três carros sendo um de modelo Celta de cor vermelha, um Fiat Mobi de cor preto e um Ford Ka, todos possivelmente usados para cometer assaltos.

O trio foi autuado por roubo majorado e associação criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis, eles serão levados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição da Justiça.