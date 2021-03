Polícia Militar recupera seis veículos em Manaus nas últimas 24h

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Na mesma noite, policiais militares da 25ª Cicom recuperaram uma motocicleta CG 150 Fan, de cor vermelha e placa JXM-7941 , após serem acionados por um mototaxista, informando sobre o roubo do veículo, efetuado por dois homens. A equipe iniciou buscas e encontrou a motocicleta sendo conduzida por um adolescente de 17 anos. O suspeito, que já possuía mandado em aberto para cumprimento de medida socioeducativa, foi encaminhado, juntamente com a moto, para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

No bairro Nova Vitória, zona leste, durante patrulhamento, por volta das 22h30, uma equipe da polícia se deparou com um veículo modelo Fiat Uno, de cor preta e placa PHI-0220 , abandonado na rua 1º de Julho. Após consulta, a equipe constatou que o carro era clonado e teria sido deixado no local por homens que roubaram um outro automóvel no bairro São José 2. O veículo foi levado pelo Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

