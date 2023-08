Unidades de Saúde são reinauguradas na zona Norte de Manaus

Manaus/AM - Duas unidades de saúde que foram totalmente revitalizadas, na zona Norte da capital, foram inauguradas na tarde desta segunda-feira (31). As Unidades de Saúde da Família (USF) N-03 e N-30, referência de Atenção Primária em Saúde (APS) para os moradores da comunidade Alfredo Nascimento e Terra Nova, passaram por obras de melhoria e manutenção nas áreas interna e externa, incluindo pintura, renovação da cobertura e jardinagem, e, ainda, receberam novos equipamentos e mobiliário.

A revitalização das 68 unidades de pequeno porte da rede assistencial da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) está prevista no plano de obras da prefeitura e todas deverão ter sido modernizadas até o final deste ano, por meio de Parceria Público-Privada (PPP). Além das duas entregues nesta segunda-feira, outras oito serão oficialmente reabertas ao longo da semana, sendo duas por dia, de terça a sexta-feira, 1° a 4/8. Com isso, o número de unidades do tipo, revitalizadas e já entregues à população na atual gestão, vai chegar a 48.

Serviços

Classificadas como porte 1B, essas USFs seguem o padrão de 132 metros quadrados de área construída e contam com uma equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF) formada por médico, enfermeiro, cirurgião-dentista, assistente de saúde bucal, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, responsáveis pelo atendimento de quatro mil famílias residentes em suas áreas de abrangência.

Os serviços ofertados incluem consultas médicas, de enfermagem e odontológicas, coleta de exame preventivo do câncer do colo do útero, coleta de material para exame laboratorial, aplicação de vacinas do calendário básico, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, retirada de pontos, realização de curativos, dispensação de medicamentos e outros serviços básicos.

Além do trabalho de revitalização das pequenas USFs, a Prefeitura de Manaus está dando andamento a um grande programa de reformas, construções para ampliar a cobertura da rede de atenção básica na capital, incluindo a de unidades de saúde de grande porte, com 1,2 mil metros quadrados e capacidade para 1,2 mil atendimentos por dia. As unidades começam a ser entregues ainda neste semestre.