Confira como vai ficar o trânsito com interdição da Avenida das Torres

Manaus/AM - O trecho de cruzamento entre as avenidas Barão do Rio Branco e Governador José Lindoso (Avenida das Torres), será interditado a partir desta terça-feira (1º), para avanço do projeto de construção do viaduto no local.

De acordo com a Prefeitura de Manaus, a obra está na fase de implantação das 800 estacas e vigas de coroamento, para dar início à escavação da via para a construção da passagem subterrânea.

O trecho permanecerá interditado até a conclusão da obra, com isso, o trânsito na área sofrerá algumas alterações: Para o entendimento dos condutores que perpassam a avenida das Torres, a intervenção inicia no sentido bairro/Centro, a partir do retorno, próximo à igreja Adventista, localizado no bairro Cidade Nova, e segue até a altura do cruzamento entre as vias Barão do rio Branco com a Governador José Lindoso, onde ocorre de fato o avanço das obras do complexo viário.

Abaixo, a Prefeitura de Manaus orienta os condutores sobre as rotas de fuga.

Sentido bairro/Centro

Os motoristas que trafegam pela avenida Governador José Lindoso no sentido bairro/Centro poderão seguir por um desvio, redirecionados para a rua Barão do Rio Negro, alça da própria avenida Governador José Lindoso, onde poderão seguir em direção à rotatória do Coroado ou seguir à direita para a avenida Barão do Rio Branco.

Os veículos que trafegam na avenida Timbiras deverão seguir à direita na avenida Governador José Lindoso, acessar o retorno, acessar a rua Barão do Rio Negro e seguir para o Coroado ou dobrar à direita na avenida Barão do Rio Branco e prosseguir com o itinerário.

Sentido Centro/bairro

Para os motoristas que se deslocam no sentido Centro/bairro pela avenida Barão do Rio Branco, será necessário realizar um desvio à direita na avenida das Torres. Em seguida, deverão utilizar o retorno temporário implantado pela prefeitura próximo à Pemaza para prosseguir na avenida ou acessar a avenida Timbiras.

No entanto, os condutores que transitam pela avenida Governador José Lindoso, vindos dos bairros Coroado ou Efigênio Sales em direção ao bairro, terão a opção de seguir na via ou acessar a avenida Timbiras ao chegarem no cruzamento com a avenida Barão do Rio Branco.

O IMMU recomenda aos motoristas que busquem rotas alternativas para acessar os bairros da zona Norte. Algumas das opções sugeridas são utilizar as avenidas Noel Nutels e Max Teixeira ou percorrer o pelo bairro de Flores.

Novo semáforo

Um novo semáforo em LED foi instalado nas proximidades da drogaria Bom Preço, na avenida das Torres, para indicar aos condutores, o melhor trajeto aos que vierem da rotatória do Coroado em direção ao bairro Cidade Nova, ou seja, sentido Centro-bairro.

Complexo viário Prefeito José Fernandes

A obra do complexo viário Prefeito José Fernandes iniciou no dia 8 de maio e alcançou 20% de execução do projeto executado pela Seminf. A previsão de entrega, conforme o corpo técnico, é no primeiro semestre de 2024.

A ideia de construção do viaduto partiu de um estudo realizado pelo corpo técnico da Seminf em conjunto com os agentes do IMMU. Na ocasião, foi detectado o crescimento abrupto de veículos em circulação. Conforme dados do IMMU, referentes ao mês de maio, 911.679 automóveis percorrem as vias de Manaus.