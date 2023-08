Atleta do ‘Manaus Olímpica’ é campeã sul-americana de Jiu-Jítsu

O programa “Manaus Olímpica”, da Prefeitura de Manaus, segue atuando na formação de novos campeões. No último fim de semana, Isabely Luana Lopes conquistou a medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano de Crianças, que aconteceu no Rio de Janeiro. Para participar do torneio, a atleta de 13 anos contou com o apoio da Fundação Manaus Esporte (FME).

“Ficamos muito felizes com o resultado que a talentosa Isabely trouxe da Cidade Maravilhosa. Com o Manaus Olímpica, buscamos oportunizar duelos contra outras atletas de alto nível, para que o talento manauara possa se sobressair e causar grande impacto”, ressaltou Alexandre Maciel, diretor-presidente da FME.

Isabely é faixa verde e faz parte do projeto CDL no Tatame. Numa luta decisiva e parelha que durou quatro minutos, ela venceu por 18 pontos a zero a paulistana Rafaela Souza, da equipe Melqui Galvão. A categoria disputada foi a média até 52,5kg.

O “Manaus Olímpica” age, desde 2022, atendendo atletas de todas as idades que precisam de apoio para disputar grandes competições nacionais e internacionais em diversas modalidades. Isabely é uma das dezenas de talentos que a prefeitura investe e junto conquista grandes resultados.

