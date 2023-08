Confira campeões do 65° Festival Folclórico do Amazonas Categoria Ouro

Os campeões do 65° Festival Folclórico do Amazonas Categoria Ouro foram conhecidos nesta segunda-feira (31). O primeiro turno das apurações, dedicado às danças folclóricas, aconteceu pela manhã, se estendendo pela tarde, no auditório Daniel Gentil do Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), no Distrito Industrial.

Os 64 grupos, distribuídos em 13 modalidades, entraram na disputa pelo primeiro lugar da categoria ouro de 2023. Conquistaram o posto: Justiceiros do Sertão (Dança Nordestina), Brilho do Campo (Garrote Tradicional), Em Busca da Paz (Quadrilha de Duelo), Baniwa (Cacetinho), Serafina (Dança Regional), Estrelinha (Garrote Regional), Explosão Junina na Roça (Quadrilha Tradicional), Maués (Tribo), Caxemira (Dança Internacional), Imperatriz do Norte (Ciranda), Café XV de Outubro (Dança Nacional), Funk na Roça (Quadrilha Alternativa) e Garotas da Noite (Quadrilha Cômica).

Tradição folclórica

Entre as modalidades mais disputadas, a Dança Nordestina. O título de campeão de 2023 foi dado aos Justiceiros do Sertão e, com ele veio também, o pentacampeonato. “Foram meses e meses trabalhando, todos os brincantes, diretoria, costureiras e família, esse título é de todas essas pessoas que colaboram de maneira incansável para colocar um lindo espetáculo na arena”, disse emocionado, o representante do grupo, Alison Mourão, citando que o grupo nasceu no bairro de São José Operário, somando 24 anos de atividades e, atualmente, com 72 pares de brincantes.

O grupo “Baniwa” comemora o tricampeonato na modalidade Cacetinho, considerada uma das mais tradicionais do festival. O grupo foi fundado há 21 anos, no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste de Manaus. A representante, Elizabete Albuquerque, destaca a garra dos 125 integrantes. “Essa vitória atribuo aos nossos meninos guerreiros baniwa, que muitas vezes, depois do trabalho, estavam lá para ensaiar, também às índias guerreiras e a toda coordenação, profissionais e brincantes”, disse Elizabete.

Outra modalidade disputada, concentrando 12 grupos folclóricos, foi a Quadrilha Tradicional. Quem levou o troféu de campeão foi a “Explosão Junina na Roça”. A presidente da agremiação, Cléo Araújo, conta que desde 2019 participam da categoria ouro, no entanto, o título chegou somente neste ano. “É uma felicidade geral, fizemos 17 anos na última sexta-feira e esse é o nosso presente. Conseguimos colocar 40 pares na bola (CCPA), foi um trabalho fruto de um conjunto da obra. Estou muito emocionada, esperamos muito por esse momento e trabalhamos para merecer esta vitória”, finaliza Cleo.

Após a entrega dos troféus aos grupos de danças folclóricas, a segunda-feira (31) seguiu com a apuração das notas dos bois-bumbás de Manaus, Master B e A, no mesmo local.