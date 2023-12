UEA e Universidade de Harvard realizam curso colaborativo de Saúde em Manaus

O evento é uma oportunidade para alunos de pós-graduação e agentes do Sistema Único de Saúde (SUS) com experiência em pesquisa aprofundarem os conhecimentos em saúde pública como HIV/Aids, malária, tuberculose, sistemas de saúde e nutrição.

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em parceria com a Universidade de Harvard, promoverá o "Curso Colaborativo de Campo em Saúde Pública Harvard-Brasil 2024", no período de 02 a 19 de janeiro de 2024, na Escola Superior de Tecnologia (EST), localizada na avenida Darcy Vargas, no bairro Parque 10.

