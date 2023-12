Ceia de Ano Novo: conheça os alimentos que podem causar alergias

De acordo com a especialista, certos tipos de ingredientes são mais arriscados para quem tem alergias. “Nessa época de festas de fim de ano é muito comum a utilização de diversos alimentos alergênios como nozes, castanhas entre outros. Existem alguns cuidados necessários para evitar as reações, e geralmente quem já tem o diagnóstico conhece as suas restrições referentes aos alimentos potencialmente alergênicos, como leite, ovo, trigo, frutos do mar, castanhas, amendoim, nozes, entre tantos outros”, conta.

Em época de festas de fim de ano, quando as ceias de Natal e Ano Novo são preparadas com os mais diversos pratos, o risco de uma alergia alimentar é grande. Dados recentes da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai) mostram que cerca de 30% da população brasileira tem algum tipo de alergia, dos quais 20% são crianças.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.