Confira quais ruas serão interditadas para o Réveillon do Largo

Manaus/AM - Para garantir a tranquilidade e fluidez viária nas imediações de onde ocorrerá a primeira edição do Réveillon do Largo (31/12), no Largo São Sebastião, bairro Centro, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) está montando um grande esquema de segurança com a participação de mais de 60 agentes de trânsito, além da interdição de ruas próximas ao local para evitar qualquer intercorrência àqueles que irão curtir a “Virada do Ano”, naquele lugar.

As interdições viárias vão iniciar no domingo (31/12), às 9h, e permanecerão até a segunda-feira (1º/01), às 5h. Os trechos que serão fechados são: rua 10 de Julho entre Ferreira Pena e Getúlio Vargas, avenida Eduardo Ribeiro entre 24 de Maio e Monsenhor Coutinho, José Clemente com Joaquim Sarmento, Barroso com 24 de Maio, rua Costa Azevedo com rua 24 de Maio, rua Marçal com Dona Libânia e Tapajós com Monsenhor Coutinho.

Os veículos poderão ser estacionados nos trechos não interditados das ruas 24 de Maio, Costa Azevedo, Rui Barbosa, Saldanha Marinho, Barroso, Joaquim Sarmento, Lobo D’Almada, Monsenhor Coutinho, Ramos Ferreira além da avenida Eduardo Ribeiro.

Serão disponibilizadas nove entradas, sendo duas pela rua 10 de Julho, duas pela avenida Eduardo Ribeiro, uma pela Barroso, uma pela rua Marçal, uma pela José Clemente, uma pela Costa Azevedo e uma pela Tapajós. “Vale ressaltar que essa entrada da rua Barroso também está estruturada para receber pessoas com deficiência (PcDs)”, afirma Arthur Cruz, coordenador geral da Fiscalização do Detran-AM.