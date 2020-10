Tribunal do Júri retoma julgamentos em plenário no dia 3 em Manaus

Manaus/AM – A 1.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus reinicia no próximo dia 3 de novembro (terça-feira) a pauta de julgamentos em plenário, com duas sessões de júri popular, as quais serão presididas, respectivamente, pelos magistrados Celso Souza de Paula e Mateus Guedes Rios.

Na mesma data, a 3.ª Vara do Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz titular Adonaid Abrantes de Souza Tavares, também reabrirá a pauta de julgamentos. As sessões estão sendo retomadas como parte do retorno gradual das atividades presenciais das unidades de 1.º Grau da área criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Na 1.ª Vara, os processos foram pautados obedecendo a dois critérios: julgar processos mais antigos (Meta 2 do Conselho Nacional de Justiça) e processos cujos réus estão presos. No dia 3, serão julgados os processos n.º 0043774-65.2000 e n.º 0203387-39.2009. No primeiro, a ré Lucimar Calado de Almeida é acusada de assassinar a facadas, Graziane Duarte Saboia. O crime ocorreu na Vila Marinho, bairro Compensa III, zona Oeste de Manaus.

No segundo processo, Antônio Vicente de Oliveira Silva vai a Júri Popular pelos crimes de homicídio qualificado contra Diná Barata Pantoja e tentativa de homicídio contra Marcos Bastos e Raimundo Lucas Policarpo. Os fatos ocorreram no dia 24 de janeiro de 2009, no bairro Presidente Vargas, zona Sul da capital.

No dia 17 de dezembro, a 1.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus conclui a pauta de julgamentos com o processo n.º 0248896-90.2009, que tem como réu, Sharles Castro da Silva. Ele é acusado da morte de Gelvaney da Silva Ferreira, no dia 06 de fevereiro de 2008, na rua Topázio, bairro Nova Floresta, zona Leste de Manaus.

3.ª Vara

A primeira sessão de julgamento popular da 3.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, marcada para o dia 3 de novembro, julgará em plenário o réu Érick Lara Silva dos Santos, denunciado pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM), na Ação Penal n.º 0201444-79.2012.8.04.0001, como autor da morte de Ênio Adriano da Silva Marques, crime ocorrido no dia 11 de julho de 2011, por volta de 21h, próximo a uma escola localizada na rua 8, no bairro São José III, zona Leste de Manaus. O processo iniciou com dois réus, mas o outro acusado, Bruno Henrique Bindá Alves, morreu durante a fase de instrução processual e teve a punibilidade extinta.