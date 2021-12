Trevo do Mindu é entregue revitalizado neste sábado em Manaus

Manaus/AM - Moradores do bairro Parque 10 de Novembro, na zona centro-sul da cidade receberam o trevo do Mindu revitalizado neste sábado (18), para se reunirem com os amigos e familiares no em um ambiente mais bonito. O espaço com bancos e mesas recebeu podagem de árvores, lavagem, pintura, construção de cerca para o jardim, reestruturação de calçadas. O foi realizado pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). A rua Dom João e a avenida Ivanete Machado, também no bairro Parque 10, receberam serviços de capinação e pintura de meio-fio.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.