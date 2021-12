Árvore de Natal é instalada na Bola do Produtor

Manaus/AM - A Bola do Produtor, na Zona Leste, ganhou na noite deste sábado (18), a árvore de Natal nomeada “Estrela de Davi”. A instalação faz parte do projeto “Natal das Águas, Luz da Esperança”. A árvore, nomeada “Estrela de Davi”, foi produzida e idealizada pelo artista Juarez Lima de Jesus, e sua equipe de mais de 60 pessoas. A instalação possui mais de 16 metros de altura, por 12 metros de largura, e representa um marco muito importante para o artista, que presta homenagem às famílias da zona Leste. O “Natal das Águas, Luz da Esperança”, possui árvores de Natal na bola do Produtor, avenida Max Teixeira, complexo da Ponta Negra e uma a ser inaugurada no Viver Melhor, além do presépio flutuante que está percorrendo as comunidades ribeirinhas e o maior presépio em movimento, também no complexo Ponta Negra.

