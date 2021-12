Encontro de Fuscas e Carros Antigos acontece neste domingo em Manaus

Manaus/AM- O Fusca Clube Manaus vai realizar a 6º edição do Encontro de Fuscas e Carros Antigos no próximo domingo (19), das 16h às 22h, no anfiteatro da Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus. O evento conta com a exposição de pelo menos 200 carros de diferentes modelos e épocas. O evento vai acontecer após um ano desde a última edição, que antes da pandemia era realizada duas vezes no ano. No mesmo dia, o público também poderá acompanhar a chegada do Papai Noel, que será atrativo para crianças. O evento tem parceria com Clube do Carros Antigos do Amazonas, Opala Clube de Manaus, Chevette Manaus, Kombi Clube de Manaus, Clube das Brutas, Monza Clube, quadrados AM e Ômega Clube.

