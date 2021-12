Feira 'Povos Criativos' em Manaus encerra neste domingo com especial de Natal

Manaus/AM - O encerramento da Feira “Povos Criativos” terá uma programação especial neste domingo (19), com música ao vivo, shows de palhaços e contos natalinos, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na Bola da Suframa, na zona sul da capital. A programação iniciará a partir das 9h, que reunirá mais de 40 expositores com artigos artesanais. Além de shows com Carlos Batata, France Martins, Nicolas Junior, Armando de Paula, Nelly Miranda, Luso Neto e Milena Di Castro. Para divertir a criançada terão apresentações dos palhaços Spoleta, Gravata, Creme de Leite e Ventarola. Já os contos de natal ficarão por conta da Cia Trilhares. O público também poderá fazer uma visita guiada ao centro cultural e conhecer a Maloka Indígena Aruak, a exposição "Cultura em Movimento", o Museu do Homem do Norte e visitar o Presépio Natalino.

