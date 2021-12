Acidente com carreta causa trânsito caótico em avenida de Manaus

Manaus/AM- Um acidente com uma carreta causou trânsito caótico neste sábado (18), na Avenida Cosme Ferreira, no bairro Coroado, zona Leste de Manaus. O motorista da carreta, que está no sentido centro-bairro, acabou perdendo o controle devido a um problema mecânico, onde a carga se desprendeu da cabine. Um trânsito se formou na avenida devido ao acidente. Agentes de trânsito estão no local e sinalizaram a via para garantir o fluxo de veículos na avenida, até a retirada da carga. Não houve registro de feridos nesse acidente.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.