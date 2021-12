Vereador Dione Carvalho sofre atentado e filho é baleado em Manaus

Manaus/AM - O vereador Dione Carvalho sofreu um atentado na noite dessa sexta-feira (17), no bairro Colônia Antônio Aleixo. Dione estava acompanhado dos dois filhos, um assessor e um chefe de gabinete acompanhando uma obra de pavimentação quando cerca de sete criminosos armados desceram de um micro-ônibus e efetuaram os disparos. O filho de 15 anos do vereador foi baleado no abdômen e foi socorrido pelo pai. O adolescente foi levado para o hospital Chapot Prevost e transferido para o Hospital João Lúcio.

