Três suspeitos de matar professor em quarto de motel são presos em Manaus

Manaus/AM – Três homens foram presos suspeitos de participar do assassinato do professor da Semed, Mário Nunes de Moraes, de 40 anos, encontrado morto em um quarto do motel Paris, no bairro Coroado, na última quinta-feira (21).

Na ocasião, o professor chegou no motel acompanhado de dois suspeitos, que minutos depois, foram vistos por funcionários pulando o muro do estabelecimento.

A polícia não detalhou qual o tipo de participação de cada um no crime, mas afirma que as câmeras do motel e de estabelecimentos próximos foram fundamentais para identificar e encontrar os acusados.

Um deles foi liberado nesta terça-feira (26), e deixou a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na zona Leste, afirmando que era inocente e que estava sendo injustiçado.

O delegado Ricardo Cunha preferiu não comentar sobre as prisões e disse apenas que as investigações estão em andamento e que ainda não pode revelar detalhes para não prejudicar o andamento do caso.

Ricardo garantiu, porém, que há novidades sobre a morte do professor e que em breve a polícia vai divulgá-las para a população.

Mário foi morto com uma pancada na cabeça e sofreu traumatismo craniano. Ele foi encontrado nu em cima da cama do quarto e apresentava sinais de luta com os assassinos.

Antes de fugir pulando o muro, os homens ainda levaram a carteira e o celular do professor.