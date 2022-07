UEA abre inscrições para orquestra infantil em Manaus

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) está com inscrições abertas para o Laboratório de Práticas e Ensino Musical (Lapem), que faz parte do Projeto de Orquestras e Bandas Infantis e Juvenis do Amazonas. São disponibilizadas 80 vagas, sendo 30 vagas destinadas aos instrumentos de banda (sopros), 30 vagas para violinos e 20 vagas para o Coral Infantil.

As inscrições seguem até sexta-feira (31) e devem ser realizadas pelo responsável do candidato por meio do formulário no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj2ac4wT62GjKQy2FC_hga3s8WpW9iMq1-eHmGPxDrMvfaTg/viewform.

O formulário também está disponível no Portal UEA, no Menu de Serviços, na categoria Extensão – Projetos de Extensão. O resultado será divulgado no dia 3 de Agosto.

Os alunos poderão estudar sobre diversos instrumentos, sendo eles: trompete, flugelhorn, trompa, trombone, bombarbino, tuba e violino, além do coral infantil. O projeto é desenvolvido no Lapem e é coordenado pelos professores Fábio Carmo Plácido e Cláudia Araújo Menezes da Escola Superior de Artes e Turismo da UEA (Esat).

Pré-requisitos do Lapem

Para as respectivas modalidades, os candidatos devem atender os seguintes pré-requisitos: para instrumentos de banda, o candidato deve ter idade mínima de 9 anos; para orquestra de violinos, o candidato deve ter idade mínima de 7 anos; para todos os grupos a idade máxima é de 12 anos; deve estar regularmente matriculado na escola; não fazer parte de nenhuma corporação musical; para vagas de violinos o candidato deve ter o próprio instrumento.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected]