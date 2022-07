13 famílias ficam desabrigadas após incêndio devastar casas em Manaus

Manaus/AM – O incêndio de grandes proporções que atingiu 16 casas na noite dessa terça-feira (26), na rua Ambrósio Ayres, beco Jesus me Deu, bairro São Jorge, na zona Oeste, deixou 13 famílias desabrigadas até o momento, segundo a Defesa Civil de Manaus.

As vítimas perderam tudo o que tinham e muitas pessoas tiveram que se jogar dentro do igarapé para não serem carbonizadas. Todas as famílias foram encaminhadas para o ginásio Ninimberg Guerra, no próprio bairro, onde ficarão abrigadas temporariamente.

Na manhã de hoje (27), elas passam por um serviço de triagem que está sendo realizado no ginásio. De acordo com a prefeitura, elas já estão recebendo colchões, água e alimentos e devem ser inseridas no programa Auxílio Aluguel.

As vítimas vão receber ainda benefícios eventuais, como cestas básicas, além de fogão e geladeira e também vão receber serviço de emissão de documentos perdidos.

Apuração preliminar do CCC indica que o incêndio teria começado por volta das 19h, atingindo 13 residências.