Tráfico de drogas e disputa entre facções fazem violência disparar no Amazonas

A taxa de feminicídio é de 30,8% maior que no resto do país, e a violência sexual 33,8% superior a média nacional. Um triste e preocupante cenário que deve chamar a atenção das autoridades para medidas urgentes.

Um mapa do monitor da violência na região mostra que no Amazonas, quase todos os municípios estão em situação de disputa pelas facções, incluindo Manaus.

Desde 2016, os grupos disputam pontos de tráfico e procuram eliminar o máximo de rivais. Um exemplo disso é o massacre de 2017 no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, que culminou com a morte de 56 detentos.

Conforme o estudo, a taxa de violência nas capitais da Amazônia Legal é 45% maior do que nas outras regiões do país. O destaque para Manaus está diretamente atrelado ao confronto entre quatro facções: Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) e CDN, Família do Norte (FDN) e Cartel do Norte (CDN).

