Torcedores do Garantido e do Caprichoso lotam Sambódromo em noite de último ensaio em Manaus

Manaus/AM - O público dos bois Garantido e Cacprichoso lotou a arquibancao Sambódromo, no último dia de ensaio em Manaus. Os dois bois parintinenses, acompanhados de seus itens, deram a largada para o embate que culminará na arena do bumbódromo nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho, em Parintins.

O Movimento Marujada e o Movimento Amigos do Garantido, com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, levaram aos torcedores o sentimento de paixão pela cultura e beleza do Festival Folclórico de Parintins.

A noitada de boi-bumbá teve início com a apresentação de uma hora do Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida, campeã do Carnaval 2023, das 20h às 21h.

Às 21h, o Garantido abriu a sessão de celebração bovina com a apresentação de David Assayag e Leonardo Castelo, para a alegria da galera vermelha e branca.

Às 22h30, o Caprichoso fez a festa da galera azul e branca com as apresentações de Mara Lima, Jr. Paulain, o apresentador oficial Edmundo Oran, o levantador oficial de toadas Patrick Araújo e o amo do boi, Prince do Caprichoso. Foi a apresentação principal do Caprichoso, com participação dos itens oficiais.

Pouco depois de meia-noite, o boi-bumbá Garantido voltou ao palco, desta vez com o apresentador oficial Israel Paulain e com o levantador oficial de toadas Sebastião Jr. Os itens oficiais do bumbá vermelho e branco também se apresentaram.

Ficou a cargo do boi-bumbá Caprichoso fechar a noitada de abertura da temporada de ensaios dos bumbás em Manaus, com Paulinho Viana, Arlindo Neto, Márcio do Boi, Alex Pontes e Mailzon Mendes e Klinger Jr.

Depois do encontro empolgante desta noite de sábado/madrugada de domingo, os dois bumbás só se encontrarão novamente no dia 24 de junho, quando acontecerá a festa de encerramento da temporada. Até lá, Caprichoso e Garantido se revezam a cada sábado no Sambódromo.

Confira a programação dos ensaios:

Caprichoso - Bar do Boi:

01/04/2023

15/04/2023

06/05/2023

27/05/2023

09/06/2023

Horários: 21h às 03h

Garantido - Curral do Boi:

08/04/2023

22/04/2023

13/05/2023

16/06/2023

Horário: 21h às 03h

24/06 – Encerramentos da temporada de ensaios dos bumbás Caprichoso e Garantido, no Sambódromo, 21h