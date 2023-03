Marina Silva visita hoje áreas afetadas por fortes chuvas em Manaus

As autoridades vão percorrer bairros das zonas Leste e Norte de Manaus e após as visitas, às 15h30, concederão entrevista coletiva, na rua Topázio, bairro Jorge Teixeira.

Manaus/AM - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi confirmada na comitiva do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que na tarde deste domingo (26) visita, junto com o prefeito David Almeida e o governador Wilson Lima, áreas afetadas pelas fortes chuvas registradas nesse sábado.

