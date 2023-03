Cratera engole parte de rua após rede de drenagem se romper em Manaus

A prefeitura foi ao local e iniciou os trabalhos no sábado mesmo. As equipes prosseguiram com a obra durante a madrugada e a previsão é que os trabalhos durem 10 dias.

Conforme o secretário de Obras, Renato Junior, o problema foi causado pelo grande volume de águas que provocou a ruptura da caixa, que quebrou e causou o afundamento da via. Os estilhaços da caixa obstruíram a tubulação. A pressão da água levou material e causou a erosão na via.

Manaus/AM - Uma rede de drenagem se rompeu e formou uma grande cratera durante as fortes chuvas desse sábado (25), na rua Penetração, conjunto Castanheiras, no bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.