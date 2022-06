'Tem que ficar preso pro resto da vida', diz mãe sobre suspeito de matar motorista atropelado em Manaus

Manaus/AM - Durante uma manifestação para pedir justiça pela morte do motorista de ambulância Francisco Cavalcante, 49, no Largo São Sebastião, no centro de Manaus, familiares cobraram a prisão do suspeito de causar a morte do homem.

Mãe. de motorista que morreu atropelado em Manaus pede por justiça durante manifestação. Leia mais em https://t.co/uyXOdyUaJv pic.twitter.com/tkjXBlSCx0 — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) June 25, 2022

A mãe de Franciso, Ana Cavalcante, cobrou a prisão do suspeito, de 33 anos, que foi solto após cerca de 8 horas depois de ser detido por ocasionar o acidente, durante uma corrida no centro de Manaus, no último domingo (19).

Segundo Ana, o suspeito de atropelar Francisco deve ser preso. "Ele tem que pagar na cadeia, ele tem que ficar preso pro resto da vida dele, ainda vai ser pouco pra pagar o que ele fez, é muito pouco. Meu filho nunca mais volta, essa mesma dor que estou sentindo espero que a mãe dele sinta, porque não vou mais ver meu filho", afirmou a mulher.

Na última segunda (20), a Justiça concedeu liberdade provisória para o suspeito. No documento, a Justiça alega que ‘não há perigo em sua soltura, uma vez que ele não apresenta ameaça à continuidade do processo’. Ainda conforme a decisão, o motorista deverá cumprir medidas como não frequentar bares, não se apresentar embriagado publicamente, proibição de se ausentar da cidade sem autorização do juiz, dentre outros.