Vídeos: Manifestantes pedem legalização da maconha durante marcha em Manaus

"Quando falamos em legalização da maconha, falamos do aspecto social, criminal, financeiro e medicinal. Todos est ao ligados. Com o tráfico, vem a repreensão e o fomento à violência, trazendo prejuízo financeiro e à saúde. E no aspecto medicinal, existem substâncias que, como o canabidiol, que são essenciais para tratamento de doenças crônicas, como o câncer", relatou.

Roberto Fernandes, organizador do evento, apontou os principais aspectos para que a legalização seja real no país.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.