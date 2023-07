Telessaúde soma quase 38 mil atendimentos em 2023 em Manaus

Manaus/AM - O Telessaúde já soma, em 2023, mais de 38 mil atendimentos de pacientes acompanhados nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em Manaus. Iniciado em 2020 e oficializado na estrutura da pasta em 2022, o serviço é voltado para o cuidado e acompanhamento de usuários na rede de saúde do município.

Em 2022, o Telessaúde teve 64.051 realizados com sucesso, isto é, quando os médicos e enfermeiros da Semsa que atuam como teleconsultores têm efetivo contato com o usuário para orientar sobre condições de saúde, consultas ou exames a realizar, ou para informar a “alta” do paciente no serviço, dependendo de sua situação de saúde. Neste ano, até o dia 6 de julho, já foram 37.856 atendimentos realizados.

A estratégia de telessaúde da Semsa iniciou com foco em atendimentos de Covid-19 e hoje abrange outros quatro segmentos: Tuberculose, Hiperdia (hipertensão arterial e diabetes mellitus), Gestação de Alto Risco e Imunização Infantil. Dentre eles, o Telehiperdia responde por 11.704 dos atendimentos neste ano.

Já em 2021, o serviço incorporou o monitoramento de casos novos de tuberculose e, mais tarde, o de gestantes de alto risco, que exigem atenção maior da rede básica.

Em 2022, a atividade se estendeu aos usuários com hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus, com foco naqueles com consulta em atraso, de forma a evitar agravos como o pé diabético. No mesmo ano, o Telessaúde incluiu o telemonitoramento da imunização de bebês de 0 a 11 meses e 15 dias, com atraso das vacinas pentavalente e poliomielite, que devem ser tomadas em três doses, aos 2, 4 e 6 meses de idade.

Atendimentos

Atualmente, 32 médicos e enfermeiros da Semsa Manaus atuam como teleconsultores em dois núcleos do serviço, um na sede da Diretoria de Vigilância Sanitária (DVisa) da Semsa, no bairro Cachoeirinha, e outro no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), no bairro Parque 10. Os profissionais se revezam de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e excepcionalmente aos sábados, em ações específicas.

Para dar suporte a essa operação, a Semsa criou uma plataforma para receber e monitorar dados de usuários registrados nos sistemas informatizados de saúde. É o que explica o chefe de Sistemas de Informação em Saúde, Cacio Correa, que também trabalhou no desenvolvimento da ferramenta.

Com os dados obtidos, a plataforma do Telessaúde Semsa seleciona e ordena casos a partir dos critérios definidos para cada segmento do serviço, e distribui as informações de usuários e contatos entre os operadores em atividade.