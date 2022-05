Saiba onde se vacinar contra Covid-19 neste sábado em Manaus

Manaus/AM - Manaus terá dez pontos de vacinação contra a Covid-19 neste sábado (21) com horário de atendimento de 8h às 12h. A campanha, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), disponibiliza a primeira, segunda, terceira e quarta doses do imunizante.

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, explica que duas unidades irão aplicar a vacina em todos os públicos. Outras três serão exclusivas para o atendimento de crianças de 5 a 11 anos, e mais cinco são voltadas às pessoas de 12 anos ou mais.

“A campanha de vacinação está concentrada nas unidades básicas de saúde, que já possuem toda a infraestrutura adequada para esse tipo de ação. Isso porque os espaços nos pontos estratégicos foram devolvidos para que eles voltem a ser usados para seus objetivos iniciais. A vacina está trazendo a vida de volta à normalidade, e nossas unidades estão abertas para seguir protegendo a população”, disse.

A lista com os endereços das unidades de saúde, horários e vacinas disponíveis pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.br) ou nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook).

Djalma explica que a primeira e segunda doses estão liberadas para todos os públicos a partir de 5 anos de idade, respeitando os intervalos de cada vacina. Ele também ressalta que as crianças devem estar saudáveis e não podem ter recebido nenhuma outra vacina nos 15 dias anteriores.

“As crianças e adolescentes precisam estar acompanhadas de um adulto responsável para receber o imunizante contra a Covid, portando documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, cartão do Sistema Único de Saúde, o SUS, ou CPF e o cartão de vacina. Esses documentos também precisam ser apresentados pelo público adulto no local de imunização”, orienta.

O titular da Semsa lembra ainda que a terceira dose está liberada para adolescentes de 12 a 17 anos que possuam alto grau de imunossupressão, e para todas as pessoas com 18 anos ou mais. Já a quarta dose pode ser tomada por pessoas com 50 anos ou mais, trabalhadores da saúde e adultos imunossuprimidos.

Pontos de vacinação para pessoas com 12 anos ou mais

– Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul

– USF Dr. José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores

– UBS Morro da Liberdade – Rua São Benedito, s/nº, Morro da Liberdade

– USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário

– USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº – Tancredo Neves

– UBS Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória

– UBS Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa I

Pontos de vacinação para crianças de 5 a 11 anos

– USF Balbina Mestrinho – Rua Major Silvério J. Nery, nº 170, Núcleo 3, Cidade Nova

– USF Maj PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina

– USF Dr. José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores

– USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi

– USF Deodato de Miranda Leão – Av. Presidente Dutra, s/nº, Glória