Festival de Férias traz programação gratuita para crianças em Manaus

Manaus/AM - O Festival de Férias 2023 anunciou as atividades para os dias 19 e 22 de julho. Além das atividades abertas ao público, o evento realizará um passeio pelo Centro Histórico de Manaus, para o qual serão disponibilizadas 65 vagas mediante inscrição pelo Portal da Cultura .

O evento infantil é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com o objetivo de trazer uma programação diversificada e educativa para que as crianças aproveitem durante o período do recesso escolar. O link para inscrição em oficinas será divulgado na próxima semana no Portal da Cultura

No dia 19 de julho, o passeio pelos espaços históricos e educativos da cidade de Manaus acontecerá das 13h30 às 17h. O ônibus partirá da avenida Eduardo Ribeiro e passará por lugares como o Teatro Amazonas, o Bosque da Ciência (INPA), e o prédio da Águas de Manaus. Serão oferecidas 65 vagas para crianças e responsáveis e as inscrições poderão ser feitas de forma online no dia 17 de julho.

Já no sábado, dia 22 de julho, a programação acontecerá na Galeria do Largo, localizada no Largo São Sebastião. O dia de programação contará com bate-papo com quadrinistas, visita à exposição da Galeria e atividades recreativas no Largo. O horário é das 15h às 18h e a entrada é aberta ao público, sem necessidade de realizar inscrição.